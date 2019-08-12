Порошенка після допиту у ДБР намагалися закидати яйцями
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. П’ятого президента України Петра Порошенка намагалися закидати яйцями біля будівлі Державного бюро розслідувань, коли він вийшов звідти після допиту, передає УНН.
Так, коли Порошенко вийшов із будівлі Бюро, невідомі намагалися закидати його яйцями. В результаті "під обстріл" потрапили журналісти, а політик в оточенні охорони встиг сісти в автомобіль і поїхати.
Нагадаємо, зранку в понеділок Порошенко прибув на допит у ДБР. Біля будівлі Бюро зібралося чимало людей, частина з них — прихильники п’ятого президента, частина — зустріла Порошенка словами "Ганьба".
Сам допит тривав дві години. Порошенко свідчив у рамках кримінального провадження щодо купівлі-продажу одного з телеканалів.