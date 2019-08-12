Порошенка після допиту у ДБР намагалися закидати яйцями

Так, коли Порошенко вийшов із будівлі Бюро, невідомі намагалися закидати його яйцями. В результаті "під обстріл" потрапили журналісти, а політик в оточенні охорони встиг сісти в автомобіль і поїхати.

Нагадаємо, зранку в понеділок Порошенко прибув на допит у ДБР. Біля будівлі Бюро зібралося чимало людей, частина з них — прихильники п’ятого президента, частина — зустріла Порошенка словами "Ганьба".

Сам допит тривав дві години. Порошенко свідчив у рамках кримінального провадження щодо купівлі-продажу одного з телеканалів.