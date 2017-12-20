Труба будет просить Кабмин предоставить юристов для представления интересов ГБР в суде
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Директор Государственного бюро расследований Роман Труба будет просить Кабинет министров Украины оказать юридическую помощь в судах по искам против ГБР, поскольку в Бюро пока нет своего юридического отдела. Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Иск мной изучен. Судом, я уверен, будет предоставлена объективная и законная оценка. В связи с тем, что в настоящее время у нас нет юристов, поэтому я буду обращаться за помощью в Кабинет министров, в его структурные подразделения по представлению моих интересов в суде по рассмотрению этого вопроса", - сказал он.
Р.Труба уточнил, что сейчас в судах есть два иска. Первый, по его словам, касается отмены указа Президента о назначении директора ГБР, а другой - отмена приказов о назначении первого заместителя и заместителя директора ГБР.
Как сообщал УНН, основной состав Государственного бюро расследований должен быть сформирован до конца 2018 года.