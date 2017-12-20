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Труба проситиме Кабмін надати юристів для представлення інтересів ДБР у суді

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба проситиме Кабінет міністрів України надати юридичну допомогу у судах за позовами проти ДБР, оскільки у Бюро поки що немає свого юридичного відділу. Про це він сьогодні сказав на прес-конференції у Києві, передає кореспондент УНН.

Труба проситиме Кабмін надати юристів для представлення інтересів ДБР у суді

“Позов мною вивчений. Судом, я впевнений, буде надана об’єктивна і законна оцінка. У зв’язку з тим, що на даний час у нас немає юристів, тому я буду звертатися за допомогою до Кабінету міністрів, до його структурних підрозділів щодо представлення моїх інтересів в суді по розгляду цього питання”, — сказав він.

Р.Труба уточнив, що зараз у судах є два позови. Перший, за його словами, стосується скасування указу Президента про призначення директора ДБР, а інший — скасування наказів про призначення першого заступника та заступника директора ДБР.

Як повідомляв УНН, основний склад Державного бюро розслідувань має бути сформований до кінця 2018 року.

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