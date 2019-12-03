Труба прокомментировал задержание своей "правой руки"

“Узнал из новостей, что бы мой бывший коллега еще со времен ГПУ за деньги обещал влиять на ход уголовных производств в ГБР, и это уголовное производство расследует НАБУ. Обращаю внимание на несколько моментов... ни на руководство ГБР, ни на следователей невозможно влиять ни за деньги, ни за любые другие ресурсы. Если бы мне стало это известно, то я бы первым написал заявление о преступлении”, — написал Труба.

По его словам, он не знает, действительно ли есть уголовное производство и пытался ли кто-то заработать на ГБР.

“Пусть это выясняют коллеги — ко мне пока никто не обращался, но я полностью открыт для работы со следствием. Это вопрос не моей репутации, а репутации всего Государственного бюро расследований”, — отметил Труба.

Труба считает, что его пытаются снять с должности.

“Меня так активно пытаются снять с должности, некоторые не могут остановиться в своей фантазии: какие-то записи в телеграмм-канале, подмена законопроекта и даже новости борделя. Вот теперь это. Скоро можно будет писать книгу фейков по созданию ГБР. Но это означает лишь одно: мы неудобны для чиновников, мы мешаем им, поэтому они идут на любые меры, чтобы уничтожить ГБР. Но не удастся”, — написал Труба.

Напомним, в САП подтвердили задержание “правой руки” директора ГБР Трубы.

Как сообщалось, Зеленский заявил, что “правая рука” директора Государственного бюро расследований Романа Трубы Игорь Щербина подозревается в получении взятки в размере 150 тысяч долларов.