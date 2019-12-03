Труба прокоментував затримання своєї "правої руки"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Голова ДБР Роман Труба заявив, що дізнався з новин, що начебто його колишній колега, екс-начальник Головного слідчого управління ГПУ за гроші обіцяв впливати на перебіг кримінальних проваджень в ДБР. Про це він заявив у своєму каналі в Telegram, передає УНН.
“Дізнався з новин, що начебто мій колишній колега ще з часів ГПУ за гроші обіцяв впливати на перебіг кримінальних проваджень в ДБР, і це кримінальне провадження розслідує НАБУ. Звертаю увагу на декілька моментів:... ані на керівництво ДБР, ані на слідчих неможливо впливати ні за гроші, ні за будь-які інші ресурси. Якби мені стало це відомо, то я би першим написав заяву про злочин”, — написав Труба.
За його словами, він не знає, чи дійсно є кримінальне провадження та чи хтось намагався заробити на ДБР.
“Нехай це з’ясовують колеги — до мене поки ніхто не звертався, але я повністю відкритий до роботи зі слідством. Це питання не моєї репутації, а репутації усього Державного бюро розслідувань”, — зазначив Труба.
Труба вважає, що його намагаються зняти з посади.
“Мене так активно намагаються зняти з посади, що дехто не може зупинитися у своїй фантазії: якісь записи в телеграм-каналі, підміна законопроекту і, навіть, анонси борделю. Ось тепер це. Скоро можна буде писати книгу фейків зі створення ДБР. Але це означає лише одне: ми незручні для високопосадовців, ми заважаємо їм, тому вони йдуть на будь-які міри, щоб знищити ДБР. Але не вдасться”, — написав Труба.
Нагадаємо, у САП підтвердили затримання “правої руки” директора ДБР Труби.
Як повідомлялося, Зеленський заявив, що “права рука” директора Державного бюро розслідувань Романа Труби Ігор Щербина підозрюється в отриманні хабара у розмірі 150 тисяч доларів.