Труба прокоментував затримання своєї "правої руки"

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Голова ДБР Роман Труба заявив, що дізнався з новин, що начебто його колишній колега, екс-начальник Головного слідчого управління ГПУ за гроші обіцяв впливати на перебіг кримінальних проваджень в ДБР. Про це він заявив у своєму каналі в Telegram, передає УНН.