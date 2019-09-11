Труба прокомментировал законопроект по совершенствованию деятельности ГБР

“(Законопроект по совершенствованию деятельности ГБР — ред.), наконец, расставляет точки над „и“: в вопросах проведения конкурсов на все руководящие должности (почти 170), организации работы территориальных управлений, определении оснований для дисциплинарного взыскания, совершенствования структуры центрального аппарата и приведения в соответствие полномочий директора”, — написал Труба.

Он отмечает, что в этой плоскости царит пока хаос. С одной стороны, в законе четко прописан принцип единоначальности и полной ответственности за работу органа. С другой стороны, есть норма о “коллегиальном принятии наиболее важных решений” и “согласовании отдельных решений директора” с заместителями“.

“Теперь откровенно: идея коллегиальности, замаскированная под эти пункты, была обречена с самого начала. Если директор несет ответственность, то он и принимает решение. В своей работе во многих вопросах я советуюсь с разными людьми, и мне не важно, какую должность они занимают: главного специалиста, начальника управления или заместителя директора. Главное — профессиональные качества. Поэтому у директора должна быть своя команда, а его заместители — это надежные менеджеры, на которых можно опереться в работе органа. Спорить, искать компромиссы, поддерживать и реализовать Стратегию деятельности", - написал Труба.

По его словам, именно поэтому в НАБУ, например, директор назначает заместителей без конкурса.

“Наконец, эту норму предлагается ввести и в законе о ГБР. Помню, как год мы уговаривали Верховную Раду прошлого созыва включить должность оперативного работника в закон. Техническое голосование, на которое депутаты не были способны. На днях Верховная Рада предоставила ГБР и НАБУ право на автономное прослушивание — об этом с прошлым составом мы не могли даже мечтать. Очень надеюсь, что и законопроект Президента по совершенствованию деятельности ГБР получит мощную поддержку в сессионном зале”, - сообщил он.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировано проект закона о внесении изменений в закон Украины “О Государственном бюро расследований” по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований (№ 2116).