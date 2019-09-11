Труба прокоментував законопроєкт щодо удосконалення діяльності ДБР

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Нарешті у Верховній Раді з’явився професійний законопроект, щодо удосконалення діяльності ДБР який виведе Бюро з того правового хаосу, що панує в нинішньому законодавстві, та дозволить перетворити його на дійсно потужний правоохоронний орган. Про це повідомив директор ДБР Роман Труба у Telegram, передає УНН.