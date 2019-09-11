Труба прокоментував законопроєкт щодо удосконалення діяльності ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Нарешті у Верховній Раді з’явився професійний законопроект, щодо удосконалення діяльності ДБР який виведе Бюро з того правового хаосу, що панує в нинішньому законодавстві, та дозволить перетворити його на дійсно потужний правоохоронний орган. Про це повідомив директор ДБР Роман Труба у Telegram, передає УНН.
“(Законопроєкт щодо удосконалення діяльності ДБР — ред.), нарешті, розставляє крапки над „і“: у питаннях проведення конкурсів на всі керівні посади (майже 170), організації роботи територіальних управлінь, визначення підстав для дисциплінарного стягнення, удосконалення структури центрального апарату та приведення у відповідність повноважень директора”, - написав Труба.
Він зазначає, що у цій площині панує поки хаос. З одного боку, у законі чітко прописаний принцип єдиноначальності та повної відповідальності за роботу органу. З іншого боку, є норма про “колегіальне прийняття найбільш важливих рішень” та “погодження окремих рішень директора” з заступниками“.
“Тепер відверто: ідея колегіальності, замаскована під ці пункти, була приречена з самого початку. Якщо директор несе відповідальність, то він і приймає рішення. У своїй роботі в багатьох питаннях я раджуся з різними людьми, і мені не важливо, яку посаду вони займають: головного спеціаліста, керівника управління або заступника директора. Головне — професійні якості. Тому у директора має бути своя команда, а його заступники — це надійні менеджери, на яких можна спиратися у роботі органу. Сперечатися, шукати компроміси, підтримувати та реалізувати Стратегію діяльності”, — написав Труба.
За його словами, саме тому в НАБУ, наприклад, директор призначає заступників без конкурсу.
“Нарешті, цю норму пропонується ввести і в законі про ДБР. Пам’ятаю, як рік ми вмовляли Верховну Раду минулого скликання включити посаду оперативного працівника в закон. Технічне голосування, на яке депутати не могли спромогтися. Днями Верховна Рада надала ДБР та НАБУ право на автономне прослуховування — про це з минулим складом ми не могли навіть мріяти. Дуже сподіваюсь, що і законопроект Президента щодо удосконалення діяльності ДБР отримає потужну підтримку у сесійній залі”, — повідомив він.
Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано проєкт закону про внесення змін до закону України “Про Державне бюро розслідувань” щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань (№ 2116).