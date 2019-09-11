Зеленський подав законопроєкт щодо удосконалення діяльності ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. У Верховній Раді зареєстровано проєкт закону про внесення змін до закону України "Про Державне бюро розслідувань" щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань (№ 2116). Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт парламенту.
Інформація про цей законопроєкт опублікована на сайті ВРУ у розділі "Законопроєкти, зареєстровані на поточний тиждень".
Ініціатор законопроєкту - президент України Володимир Зеленський. Проєкт закону визначено як невідкладний.
Самого тексту законопроєкту на сайті Верховної Ради ще немає.
Нагадаємо, Рада ухвалила за основу зміни щодо перезавантаження влади.