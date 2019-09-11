Зеленский подал законопроект по совершенствованию деятельности ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований (№ 2116). Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт парламента.
Информация об этом законопроект опубликована на сайте ВРУ в разделе "Законопроекты, зарегистрированные на текущую неделю".
Инициатор законопроекта - президент Украины Владимир Зеленский. Проект закона определен как неотложный.
Самого текста законопроекту на сайте Верховной Рады еще нет.
Напомним, Рада приняла за основу изменения относительно перезагрузки власти.