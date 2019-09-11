Зеленский подал законопроект по совершенствованию деятельности ГБР

Информация об этом законопроект опубликована на сайте ВРУ в разделе "Законопроекты, зарегистрированные на текущую неделю".

Инициатор законопроекта - президент Украины Владимир Зеленский. Проект закона определен как неотложный.

Самого текста законопроекту на сайте Верховной Рады еще нет.

Напомним, Рада приняла за основу изменения относительно перезагрузки власти.