Трое служащих Донецкого облавтодора пойдут под суд

"Завершено досудебное расследование и направлен в Краматорский городской суд Донецкой области обвинительный акт в отношении двух руководителей и ведущего специалиста по договорной работе дочернего предприятия "Донецкий облавтодор" ОАО "Государственная акционерная компания" "Автомобильные дороги Украины", - сообщили в прокуратуре.

Последние обвиняются в получении должностным лицом неправомерной выгоды для себя за совершение в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, действия с использованием предоставленного ему служебного положения, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды, совершенное организованной группой, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 УК Украины.

"Установлено, что указанные лица, используя свое служебное положение, в течение ноября 2018 года по январь 2019 года на территории Киевской и Донецкой областей систематически совершали коррупционные преступления, направленные на личное обогащение. Доказано, что за указанный период времени обвиняемые путем вымогательства и получения неправомерной выгоды в виде "отката" от руководства одного из обществ незаконно "обогатились" на 300 тыс. грн", - добавили в прокуратуре.

Напомним, директора филиала Черкасского облавтодора судили за крупную растрату.