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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 18842 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 115003 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125777 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 117151 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122570 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 126709 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151782 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Трое служащих Донецкого облавтодора пойдут под суд

Трое служащих Донецкого облавтодора пойдут под суд

Киев  •  УНН

 • 10028 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Прокуратурой Киевской области направлен в суд обвинительный акт в отношении трех сотрудников Дочернего предприятия "Донецкий облавтодор", обвиняемых в получении "отката" от фирмы на 300 тыс. грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры области.

"Завершено досудебное расследование и направлен в Краматорский городской суд Донецкой области обвинительный акт в отношении двух руководителей и ведущего специалиста по договорной работе дочернего предприятия "Донецкий облавтодор" ОАО "Государственная акционерная компания" "Автомобильные дороги Украины", - сообщили в прокуратуре.

Последние обвиняются в получении должностным лицом неправомерной выгоды для себя за совершение в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, действия с использованием предоставленного ему служебного положения, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды, совершенное организованной группой, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 УК Украины.

"Установлено, что указанные лица, используя свое служебное положение, в течение ноября 2018 года по январь 2019 года на территории Киевской и Донецкой областей систематически совершали коррупционные преступления, направленные на личное обогащение. Доказано, что за указанный период времени обвиняемые путем вымогательства и получения неправомерной выгоды в виде "отката" от руководства одного из обществ незаконно "обогатились" на 300 тыс. грн", - добавили в прокуратуре.

Напомним, директора филиала Черкасского облавтодора судили за крупную растрату.

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