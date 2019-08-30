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Троє службовців Донецького облавтодору підуть під суд

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Прокуратурою Київської області скеровано до суду обвинувальний акт стосовно трьох службовців Дочірнього підприємства "Донецький облавтодор", обвинувачених в отриманні “відкату” від фірми на 300 тис. грн. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури області.

“Завершено досудове розслідування та скеровано до Краматорського міського суду Донецької області обвинувальний акт стосовно двох керівників та провідного фахівця з договірної роботи Дочірнього підприємства “Донецький облавтодор” ВАТ “Державна акціонерна компанія” “Автомобільні дороги України”, - повідомили у прокуратурі.

Останні обвинувачуються в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дії з використанням наданого їй службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, вчинене організованою групою, тобто у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України.

"Встановлено, що вказані особи, використовуючи своє службове становище, упродовж листопада 2018 по січень 2019 року на території Київської та Донецької областей систематично вчиняли корупційні злочини, спрямовані на особисте збагачення. Доведено, що за вказаний період часу обвинувачені шляхом вимагання та одержання неправомірної вигоди у вигляді “відкату” від керівництва одного із товариств незаконно “збагатились” на 300 тис. грн", - додали у прокуратурі.

Нагадаємо, директора філії Черкаського облавтодору судили за крупну розтрату.

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