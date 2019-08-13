Трое школьников в Ровенской области получили травмы, взорвав петарду в канализации
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В городе Радивилов Ровенской области трое школьников получили ожоги в результате взрыва петарды в канализации. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Как стало известно ученик 9 класса 2003 года рождения бросил подожженную петарду в канализационный люк с подземными коммуникациями. В результате произошел взрыв. В результате взрыва он и еще двое несовершеннолетних (2005 и 2010 годов награждения) получили ожоги различных частей тела и были госпитализированы.
Начато расследование всех обстоятельств происшествия.
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