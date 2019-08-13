Троє школярів на Рівненщині отримали травми, підірвавши петарду в каналізації

Як стало відомо учень 9 класу 2003 року народження кинув підпалену петарду до каналізаційного люку з підземними комунікаціями. В результаті стався вибух. В наслідок вибуху він та ще двоє неповнолітніх (2005 та 2010 років нагородження) отримали опіки різних частин тіла та були госпіталізовані.

Розпочато розслідування усіх обставин події.

Як зазначав УНН, у Тернопільській області під час полювання випадковим пострілом вбито чоловіка.