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У Тернопільській області під час полювання випадковим пострілом вбито чоловіка

У Тернопільській області під час полювання випадковим пострілом вбито чоловіка

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Шумському районі Тернопільської області випадковим пострілом під час полювання було вбито 36-річного чоловіка, пише УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції в області.

“Нещастя сталося поблизу села Підгайці Шумського району 10 серпня. На ставку під час полювання випадковий постріл з мисливської рушниці забрав життя 36-річного чоловіка, який брав участь у полюванні”, — зазначили у прес-службі.

Працівники поліції на місці події провели всі необхідні слідчі дії для з’ясування обставин надзвичайної події. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Варто нагадати, що у Житомирській області розслідують вбивство дружини та самогубство її чоловіка.

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