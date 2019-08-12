У Тернопільській області під час полювання випадковим пострілом вбито чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Шумському районі Тернопільської області випадковим пострілом під час полювання було вбито 36-річного чоловіка, пише УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції в області.
“Нещастя сталося поблизу села Підгайці Шумського району 10 серпня. На ставку під час полювання випадковий постріл з мисливської рушниці забрав життя 36-річного чоловіка, який брав участь у полюванні”, — зазначили у прес-службі.
Працівники поліції на місці події провели всі необхідні слідчі дії для з’ясування обставин надзвичайної події. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Варто нагадати, що у Житомирській області розслідують вбивство дружини та самогубство її чоловіка.