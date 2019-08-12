В Тернопольской области во время охоты случайным выстрелом убит мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В Шумского района Тернопольской области случайным выстрелом во время охоты был убит 36-летний мужчина, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в области.
“Несчастье произошло вблизи села Подгайцы Шумского района 10 августа. На пруду во время охоты случайный выстрел из охотничьего ружья унес жизнь 36-летнего мужчины, который участвовал в охоте”, — отметили в пресс-службе.
Работники полиции на месте происшествия провели все необходимые следственные действия для выяснения обстоятельств чрезвычайного происшествия. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.
Стоит напомнить, что в Житомирской области расследуют убийство жены и самоубийство ее мужа.