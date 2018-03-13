Трое рыбаков провалились под лед в Ровенской области
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В Ровенской области спасатели оказали помощь трем рыбакам, которые провалились под лед. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
"13 марта в 10:08 в Службу спасения Ровенской области от работников патрульной полиции поступило сообщение о том, что на озере Басов Кут в ледяную воду провалилось трое граждан. Спасатели и полицейские на надувной лодке быстро добрались до людей и вытащили их из воды и доставили до берега", - говорится в сообщении.
Как отмечается, спасенных сразу накрыли теплыми одеялами и передали работникам скорой медицинской помощи. Мужчин доставили в больницу.
Напомним, в Житомирской области двое рыбаков провалились под лед.