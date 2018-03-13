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Троє рибалок провалилися під кригу на Рівненщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. У Рівненській області рятувальники надали допомогу трьом рибалкам, які провалилися під кригу. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.

"13 березня о 10:08 до Служби порятунку Рівненщини від працівників патрульної поліції надійшло повідомлення про те, що на озері Басів Кут у крижану воду провалилося троє громадян. Рятувальники та поліцейські на надувному човні швидко дісталися до людей та витягнули їх з води й доправили до берега", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, врятованих одразу накрили теплими ковдрами й передали працівникам швидкої медичної допомоги. Чоловіків доправили до лікарні.

Нагадаємо, у Житомирській області двоє рибалок провалилися під кригу.

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