Троє рибалок провалилися під кригу на Рівненщині
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У Рівненській області рятувальники надали допомогу трьом рибалкам, які провалилися під кригу. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
"13 березня о 10:08 до Служби порятунку Рівненщини від працівників патрульної поліції надійшло повідомлення про те, що на озері Басів Кут у крижану воду провалилося троє громадян. Рятувальники та поліцейські на надувному човні швидко дісталися до людей та витягнули їх з води й доправили до берега", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, врятованих одразу накрили теплими ковдрами й передали працівникам швидкої медичної допомоги. Чоловіків доправили до лікарні.
Нагадаємо, у Житомирській області двоє рибалок провалилися під кригу.