Троє рибалок провалилися під кригу на Рівненщині

"13 березня о 10:08 до Служби порятунку Рівненщини від працівників патрульної поліції надійшло повідомлення про те, що на озері Басів Кут у крижану воду провалилося троє громадян. Рятувальники та поліцейські на надувному човні швидко дісталися до людей та витягнули їх з води й доправили до берега", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, врятованих одразу накрили теплими ковдрами й передали працівникам швидкої медичної допомоги. Чоловіків доправили до лікарні.

Нагадаємо, у Житомирській області двоє рибалок провалилися під кригу.