Три человека погибли в ДТП в Николаевской области, в том числе ребенок

Сегодня, около 10:00 утра, на 115 километре автодороги "Одесса - Мелитополь - Новоазовск", что в Николаевской области, произошло дорожно-транспортное происшествие с тяжелыми последствиями.

По предварительным данным, возле села Зеленое, водитель автомобиля "БМВ 328", двигаясь из Николаева в направлении Одессы, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем "Таврия", который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП водитель, пассажирка и малолетний ребенок из легковушки "Таврия" от полученных травм погибли на месте происшествия. Еще трое пассажиров "Таврии", среди которых двое несовершеннолетних, в крайне тяжелом состоянии доставлены в больницу. Также с телесными повреждениями был госпитализирован и водителя автомобиля "БМВ".

Работники полиции выясняют все причины и обстоятельства происшествия.