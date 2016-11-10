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15 марта, 19:03 • 111668 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156452 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131505 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124479 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109312 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103774 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100300 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Три человека погибли в ДТП в Николаевской области, в том числе ребенок

Три человека погибли в ДТП в Николаевской области, в том числе ребенок

Киев • УНН

 • 8262 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В результате ДТП в Николаевской области три человека погибли и еще четверо получили травмы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

Сегодня, около 10:00 утра, на 115 километре автодороги "Одесса - Мелитополь - Новоазовск", что в Николаевской области, произошло дорожно-транспортное происшествие с тяжелыми последствиями.

По предварительным данным, возле села Зеленое, водитель автомобиля "БМВ 328", двигаясь из Николаева в направлении Одессы, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем "Таврия", который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП водитель, пассажирка и малолетний ребенок из легковушки "Таврия" от полученных травм погибли на месте происшествия. Еще трое пассажиров "Таврии", среди которых двое несовершеннолетних, в крайне тяжелом состоянии доставлены в больницу. Также с телесными повреждениями был госпитализирован и водителя автомобиля "БМВ".

Работники полиции выясняют все причины и обстоятельства происшествия.

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