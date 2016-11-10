Троє людей загинуло в ДТП на Миколаївщині, серед них дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Внаслідок ДТП на Миколаївщині троє осіб загинуло та ще четверо отримали травми. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції України.
Сьогодні, близько 10 години ранку, на 115 кілометрі автодороги “Одеса — Мелітопіль — Новоазовськ”, що в Миколаївській області, сталася дорожньо-транспортна пригода з тяжкими наслідками.
За попередніми даними, поблизу села Зелене, водій автомобіля “БМВ 328”, рухаючись з Миколаїва в напрямку Одеси, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем “Таврія”, який рухався в зустрічному напрямку.
Внаслідок автопригоди водій, пасажирка та малолітня дитина з легковика “Таврія” від отриманих травм загинули на місці події. Ще троє пасажирів “Таврії”, серед яких двоє неповнолітніх, в край тяжкому стані доставлені до лікарні. Також із тілесними ушкодженями було госпіталізовано й водія автомобіля “БМВ”.
Працівники поліції наразі з’ясовують усі причини та обставини події.