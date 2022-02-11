Три человека погибли в результате ДТП в Одесской области
Киев • УНН
ОДЕССА. 11 февраля. УНН. На трассе Одесса-Николаев накануне поздно вечером произошло смертельное ДТП. При лобовом столкновении микроавтобуса и грузовика погибли три человека, передает УНН со ссылкой на региональное управление Нацполиции.
Авария произошла возле села Мещанка в Лиманском районе. Там посреди трассы столкнулись микроавтобус Nissan NV200 и тягач MAN.
Водитель и двое пассажиров буса погибли на месте. Водитель фуры попал в больницу с травмами.
Столкновение произошло на полной скорости, а удар машин был такой силы, что огромный загруженный тягач опрокинулся: кузов выбросило с дороги, а прицеп оторвался. На месте ДТП дорога расширяется до четырех полос. Есть вероятность, что водитель микроавтобуса не заметил в темноте дорожные знаки и выехал на встречную полосу.