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15 марта, 19:03 • 105435 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 140385 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 121597 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115242 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103830 просмотра

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15 марта, 11:23 • 100984 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 91165 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Три человека погибли в результате ДТП в Одесской области

Три человека погибли в результате ДТП в Одесской области

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ОДЕССА. 11 февраля. УНН. На трассе Одесса-Николаев накануне поздно вечером произошло смертельное ДТП. При лобовом столкновении микроавтобуса и грузовика погибли три человека, передает УНН со ссылкой на региональное управление Нацполиции.

Авария произошла возле села Мещанка в Лиманском районе. Там посреди трассы столкнулись микроавтобус Nissan NV200 и тягач MAN.

Водитель и двое пассажиров буса погибли на месте. Водитель фуры попал в больницу с травмами.

Столкновение произошло на полной скорости, а удар машин был такой силы, что огромный загруженный тягач опрокинулся: кузов выбросило с дороги, а прицеп оторвался. На месте ДТП дорога расширяется до четырех полос. Есть вероятность, что водитель микроавтобуса не заметил в темноте дорожные знаки и выехал на встречную полосу.

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