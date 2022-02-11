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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Троє людей загинули внаслідок ДТП в Одеській області

Троє людей загинули внаслідок ДТП в Одеській області

Київ • УНН

 • 18591 перегляди

ОДЕСА. 11 лютого. УНН. На трасі Одеса-Миколаїв напередодні пізно ввечері сталася смертельна ДТП. При лобовому зіткненні мікроавтобуса та вантажівки загинули троє людей, передає УНН із посиланням на регіональне управління Нацполіції.

Аварія сталася біля села Міщанка у Лиманському районі. Там серед траси зіткнулися мікроавтобус Nissan NV200 та тягач MAN.

Водій та двоє пасажирів буса загинули на місці. Водій фури потрапив до лікарні із травмами.

Зіткнення сталося на повній швидкості, а удар машин був такої сили, що великий завантажений тягач перекинувся: кузов викинуло з дороги, а причіп відірвався. На місці ДТП дорога розширюється до чотирьох смуг. Є ймовірність, що водій мікроавтобуса не помітив у темряві дорожні знаки та виїхав на зустрічну смугу.

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