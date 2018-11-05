Трое больных сибиркой в Одесской области до сих пор в больнице
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 5 ноября. УНН. В инфекционном отделении Саратской центральной районной больницы, которая находится в Одесской области, продолжают получать лечение трое больных сибирской язвой, а двух выписано. Об этом сообщили в пресс-службе Саратской райгосадминистрации, передает УНН.
"По состоянию на 02.11.2018 в инфекционном отделении Саратской ЦРБ продолжают получать лечение трое больных сибирской язвой, двое выписаны. Состояние больных сибирской язвой, которые еще находятся на стационарном лечении, удовлетворительное. Выписанным переболевшим даны рекомендации на период реконвалесценции (период выздоровления, что характеризуется постепенным исчезновением признаков болезни и восстановлением нормальной жизнедеятельности организма)", – говорится в сообщении.
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В очагах выявления заболевания и на всей территории населенных пунктов – с. Меняйловка, м.Новороссийска, а также в селах, определенных зоной угрозы, были проведены необходимые противоэпидемические и противоэпизоотические мероприятия. Также проведена дезинфекция в домохозяйствах, где содержались больные животные. Выдержаны сроки установленного карантина на вывоз животных и продуктов животноводства и реализацию мяса – молочного сырья.
"Всего привито против сибирской язвы на территории Саратского района 26 386 голов... На данный момент эпидемическая ситуация в районе стабильная и контролируемая, новых случаев заболеваний среди животных и среди людей не обнаружено", – уточнили в РГА.
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Напомним, в Одесской области госпитализировали пять человек с предварительным диагнозом "сибирская язва". Один случай "сибирской язвы" подтвердили. Очаг заболевания локализован.
В середине октября в Саратском районе Одесской области зафиксировали еще один очаг возгорания "сибирской язвы".