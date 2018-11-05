Троє хворих на сибірку в Одеській області досі у лікарні

ukru
Ексклюзив
15:27 • 14297 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
12:16 • 53475 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 112623 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 100357 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 91568 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 108727 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 124434 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74057 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 82180 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 160536 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
87 %
752 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ припиниться через 30 хвилин
Популярнi новини
ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

24 березня, 09:50 • 60120 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

10:32 • 110152 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

10:58 • 85188 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

10:59 • 66277 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

11:33 • 64301 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 112621 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 124432 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 160531 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 506160 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 585919 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 2267 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 17070 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 52019 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 56125 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 191479 перегляди
Актуальне
Троє хворих на сибірку в Одеській області досі у лікарні

Троє хворих на сибірку в Одеській області досі у лікарні

Київ • УНН

 • 14158 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 5 листопада. УНН. В інфекційному відділенні Саратської центральної районної лікарні, що в Одеській області, продовжують отримувати лікування троє хворих на сибірську виразку, а двох виписано. Про це повідомили у прес-службі Саратської райдержадміністрації, передає УНН.

"Станом на 02.11.2018 в інфекційному відділенні Саратської ЦРЛ продовжують отримувати лікування троє хворих на сибірську виразку, двоє виписано. Стан хворих на сибірську виразку, які ще знаходяться на стаціонарному лікуванні, задовільний. Виписаним перехворілим надані рекомендації на період реконвалісценсії (період одужання, що характеризується поступовим зникненням ознак хвороби та відновленням нормальної життєдіяльності організму)", – йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Львові від кору помер трирічний хлопчик

В осередках виявлення захворювання та на всій території населених пунктів – с. Міняйлівка, м.Новоросійська, а також у селах, визначених зоною загрози, були проведені необхідні протиепідемічні та протиепізоотичні заходи. Також проведено дезінфекцію у домогосподарствах, де утримувалися хворі тварини. Витримані терміни встановленого карантину на вивіз тварин та продуктів тваринництва та реалізацію м'яса – молочної сировини.

"Всього щеплено проти сибірки на території Саратського району 26 386 голів... На даний момент епідемічна ситуація в районі стабільна та контрольована, нових випадків захворювань серед тварин та серед людей не виявлено", – уточнили у РДА.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З початку року від кору в Україні померли 15 осіб

Нагадаємо, в Одеській області госпіталізували п’ятьох осіб з попереднім діагнозом "сибірська виразка". Один випадок "сибірки" підтвердили. Вогнище захворювання локалізували.

У середині жовтня у Саратському районі Одеської області зафіксували ще один осередок спалаху "сибірської виразки". 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$271.90
Brent
$72.43
Bitcoin
$88,340.90
S&P 500
$5,761.66
Газ TTF
$42.01
Золото
$3,047.40
Ethereum
$2,089.83