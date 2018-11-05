Троє хворих на сибірку в Одеській області досі у лікарні

"Станом на 02.11.2018 в інфекційному відділенні Саратської ЦРЛ продовжують отримувати лікування троє хворих на сибірську виразку, двоє виписано. Стан хворих на сибірську виразку, які ще знаходяться на стаціонарному лікуванні, задовільний. Виписаним перехворілим надані рекомендації на період реконвалісценсії (період одужання, що характеризується поступовим зникненням ознак хвороби та відновленням нормальної життєдіяльності організму)", – йдеться в повідомленні.

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В осередках виявлення захворювання та на всій території населених пунктів – с. Міняйлівка, м.Новоросійська, а також у селах, визначених зоною загрози, були проведені необхідні протиепідемічні та протиепізоотичні заходи. Також проведено дезінфекцію у домогосподарствах, де утримувалися хворі тварини. Витримані терміни встановленого карантину на вивіз тварин та продуктів тваринництва та реалізацію м'яса – молочної сировини.

"Всього щеплено проти сибірки на території Саратського району 26 386 голів... На даний момент епідемічна ситуація в районі стабільна та контрольована, нових випадків захворювань серед тварин та серед людей не виявлено", – уточнили у РДА.

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Нагадаємо, в Одеській області госпіталізували п’ятьох осіб з попереднім діагнозом "сибірська виразка". Один випадок "сибірки" підтвердили. Вогнище захворювання локалізували.

У середині жовтня у Саратському районі Одеської області зафіксували ще один осередок спалаху "сибірської виразки".