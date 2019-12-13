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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 43419 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 103036 просмотра

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5 марта, 17:33 • 136524 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 141166 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Трое футболистов "ПСЖ" попали в символическую сборную группового этапа ЛЧ

Трое футболистов "ПСЖ" попали в символическую сборную группового этапа ЛЧ

Киев  •  УНН

 • 10318 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Официальный сайт УЕФА объявил сборную группового этапа Лиги чемпионов, в которую попали игроки из восьми команд, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Сборная группового этапа состоит из вратаря, трех защитников, четырех полузащитников и трех форвардов:

Вратарь: Навас ("Пари Сен-Жермен")

Защитники: Ашраф Хакими ("Боруссия"), Николас Тальяфико ("Аякс"), Бернат ("Пари Сен-Жермен")

Полузащитники: Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Хаким Зиеш ( "Аякс"), Сон Хин Мин ("Тоттенхэм"), Стерлинг ("Манчестер Сити")

Нападающие: Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Эрлинг Холанн ("Зальцбург").

Заметим, что жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 16 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

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