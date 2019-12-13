Троє футболістів "ПСЖ" потрапили до символічної збірної групового етапу ЛЧ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Офіційний сайт УЄФА оголосив збірну групового етапу Ліги чемпіонів, в яку потрапили гравці з восьми команд, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Збірна групового етапу складається з воротаря, трьох захисників, чотирьох півзахисників і трьох форвардів:
Воротар: Кейлор Навас ("Парі Сен-Жермен")
Захисники: Ашраф Хакимі ("Боруссія"), Ніколас Тальяфіко ("Аякс"), Хуан Бернат ("Парі Сен-Жермен")
Півзахисники: Мохамед Салах ("Ліверпуль"), Хакім Зіеш ("Аякс"), Сон Хин Мін ("Тоттенхем"), Рахім Стерлінг ("Манчестер Сіті")
Нападники: Кіліан Мбаппе ("Парі Сен-Жермен"), Роберт Левандовскі ( "Баварія"), Ерлінг Холанн ("Зальцбург").
Зауважимо, що жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 16 грудня в штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні.