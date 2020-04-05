Трое футболистов итальянского клуба излечились от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. ФК "Фиорентина" объявил об успешном процессе лечения от коронавируса трех игроков коллектива, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба из Флоренции.
Среди вылечившихся - защитник и капитан клуба Херман Песселья, а также нападающие Душан Влахович и Патрик Кутроне.
Отмечено, что клуб сотрудничает с фондами "Careggi" и "Santa Maria Nuova ONLUS" в рамках своей кампании "Forza e Cuore", которая на сегодня привлекла более 760 тыс. евро. Деньги были использованы для покупки ключевых материалов и оборудования для использования в борьбе с пандемией.
Также добавим, 28-летний Песселья в Серии А в этом сезоне сыграл 23 матча - 2 гола и одна результативная передача, 22-летний Кутроне сыграл 7 игр (1 ассист), 20-летний Влахович - 22 матча при 6 голах.
Напомним, нападающего сборной Сербии арестовали за нарушение карантина.