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Троє футболістів італійського клубу вилікувалися від коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. ФК "Фіорентина" оголосив про успішний процес лікування від коронавірусу трьох гравців колективу, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу з Флоренції.

Серед тих, хто вилікувався – захисник та капітан клубу Херман Песселья, а також нападники Душан Влаховіч і Патрік Кутроне.

Зазначено, що клуб співпрацює з фондами "Careggi" і "Santa Maria Nuova ONLUS" в рамках своєї кампанії "Forza e Cuore", яка на сьогоднішній день залучила понад 760 тис. євро. Гроші були використані для покупки ключових матеріалів та обладнання для використання в боротьбі з пандемією.

Також додамо, 28-річний Песселья в Серії А цього сезону відіграв 23 матчі – 2 голи і одна результативна передача, 22-річний Кутроне зіграв 7 ігор (1 асист), 20-річний Влаховіч – 22 матчі при 6 голах.

Нагадаємо, нападника збірної Сербії заарештували через порушення карантину.

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