Троє футболістів італійського клубу вилікувалися від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. ФК "Фіорентина" оголосив про успішний процес лікування від коронавірусу трьох гравців колективу, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу з Флоренції.
Серед тих, хто вилікувався – захисник та капітан клубу Херман Песселья, а також нападники Душан Влаховіч і Патрік Кутроне.
Зазначено, що клуб співпрацює з фондами "Careggi" і "Santa Maria Nuova ONLUS" в рамках своєї кампанії "Forza e Cuore", яка на сьогоднішній день залучила понад 760 тис. євро. Гроші були використані для покупки ключових матеріалів та обладнання для використання в боротьбі з пандемією.
Також додамо, 28-річний Песселья в Серії А цього сезону відіграв 23 матчі – 2 голи і одна результативна передача, 22-річний Кутроне зіграв 7 ігор (1 асист), 20-річний Влаховіч – 22 матчі при 6 голах.
Нагадаємо, нападника збірної Сербії заарештували через порушення карантину.