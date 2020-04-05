Нападника збірної Сербії заарештували через порушення карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Нападник збірної Сербії і саудівського "Аль-Іттіхада" Олександр Прійовіч був заарештований в Белграді за порушення карантину, викликаного пандемією коронавірусу, інформує УНН з посиланням на сербську газету "Blic" та "kurir.rs".
Як пише видання, 29-річний серб був заарештований в кафе в готелі в Белграді, тому що він залишався там після 17:00.
У наслідку Прійовича засудили до трьох місяців домашнього арешту.
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Примітно, що раніше форвард "Реала" Лука Йовіч також порушив правила обов'язкової самоізоляції.
Нагадаємо, в Україні уже підтверджено 1251 випадок COVID-19.