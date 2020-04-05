Нападающего сборной Сербии арестовали за нарушение карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Нападающий сборной Сербии и саудовского "Аль-Иттихад" Александр Прийович был арестован в Белграде за нарушение карантина, вызванного пандемией коронавируса, сообщает УНН со ссылкой на сербскую газету "Blic" и "kurir.rs".
Как пишет издание, 29-летний серб был арестован в кафе в гостинице в Белграде, потому что он оставался там после 17:00.
В последствии Прийовича приговорили к трем месяцам домашнего ареста.
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Примечательно, что ранее форвард "Реала" Лука Йович также нарушил правила обязательной самоизоляции.
Напомним, в Украине уже подтверждено 1251 случай COVID-19.