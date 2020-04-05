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Футболіст Зозуля зробив пожертву іспанській клініці

Футболіст Зозуля зробив пожертву іспанській клініці

Київ • УНН

 • 30697 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. За повідомленням "Radio Marca Albacete", український форвард "Альбасете" Роман Зозуля передав в головну лікарню міста спеціальні ліжка, передає УНН.

Форвард передав лікарні спеціальне шарнірно-зчленоване ліжко для відділення інтенсивної терапії лікарні Альбасете.

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Зазначимо, що Іспанія входить до числа країн, які найбільше страждають від пандемії коронавірусу.

Додамо, в активі Зозулі цього сезону 27 матчів – 3 голи і один асист.

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