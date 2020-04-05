Футболист Зозуля сделал пожертвование испанской клинике
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. По сообщению "Radio Marca Albacete", украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля передал в главную больницу города специальные кровати, передает УНН.
Форвард передал больнице специальную кровать для отделения интенсивной терапии больницы Альбасете.
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Отметим, что Испания входит в число стран, которые больше всего страдают от пандемии коронавируса.
Добавим, в активе Зозули в этом сезоне 27 матчей - 3 гола и один ассист.