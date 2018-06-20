В Харьковской области в ГСЧС устроили "поборы" местному бизнесу на 22 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Трое инспекторов ГСЧС в Харьковской области устроили регулярные “поборы” для местных предпринимателей. Общая сумма полученных взяток составила 22 тысячи гривен. Об этом сообщила местная прокуратура, передает УНН.
“С начала этого года должностные лица (местной ячейки ГСЧС) требовали от директора предприятия, занимавшегося электрической безопасностью, передавать им половину средств, заработанных на обслуживании каждого объекта. По этой „схеме“ они „насчитали“ бизнесмену сумму в 22 тыс. грн”, - говорится в сообщении прокуратуры Харьковской области.
Как отмечается, в случае отказа они угрожали многочисленными проверками с негативными последствиями для предпринимателя лично, а также для предприятий, которые он обслуживает.
Получить успели только часть средств, которые и обнаружили у фигурантов дела во время обысков в рамках следственных действий.
“(В результате) — заместителю начальника указанного отдела, а также трем инспекторам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом)”, - рассказал начальник управления областной прокуратуры Иван Тарасов.
Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых.
Напомним, 15 июня СБУ задержала руководителя ГСЧС в Днепропетровской области на взятке 40 тысяч гривен.