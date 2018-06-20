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На Харківщині у ДСНС влаштували "побори" місцевому бізнесу на 22 тис. грн

На Харківщині у ДСНС влаштували "побори" місцевому бізнесу на 22 тис. грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Троє інспекторів ДСНС у Харківській області влаштували регулярні “побори” для місцевих підприємців. Загальна сума отриманих хабарів склала 22 тисячі гривень. Про це повідомила місцева прокуратура, передає УНН.

“Від початку цього року посадовці (місцевого осередку ДСНС) вимагали від директора підприємства, що займалося електричною безпекою, передавати їм половину коштів, зароблених на обслуговуванні кожного об’єкта. За цією „схемою“ вони „нарахували“ бізнесмену суму у 22 тис. грн”, — йдеться у повідомленні прокуратури Харківської області.

Як зазначається, у разі відмови вони погрожували чисельними перевірками з негативними наслідками для підприємця особисто, а також для підприємств, які він обслуговує.

Отримати встигли лише частину коштів, які і виявили у фігурантів справи під час обшуків у рамках слідчих дій.

“(У результаті) — заступнику начальника зазначеного відділу, а також трьом інспекторам оголошено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою)”, — розповів начальник управління обласної прокуратури Іван Тарасов.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Прокуратура наполягатиме на арешті підозрюваних.

Нагадаємо, 15 червня СБУ затримала керівника ДСНС у Дніпропетровській області на хабарі 40 тисяч гривень.

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