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Трех туроператоров лишили лицензий

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 июня. УНН. Минэкономразвития аннулировало 3 лицензии туроператоров с начала 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.

В результате этих проверок Министерство выявило ряд нарушений лицензионных условий туроператорской деятельности, по которым аннулировало 3 лицензии на право осуществления туроператорской деятельности.

В частности, одна лицензия была аннулирована за неисполнение туроператором ЧП "ЛАКИ ТУР" распоряжение Минэкономразвития о необходимости неуклонно устранить нарушения лицензионных условий, которые были обнаружены 5 апреля 2019 года в результате внеплановой проверки.

Так, компания ЧП "ЛАКИ ТУР" не предоставила своим клиентам вовремя проездные документы, что было прописано в договоре о предоставлении туроператорских услуг и является серьезным нарушением лицензионных условий туроператора.

Туроператор-нарушитель не предоставил в установленный законом срок Минэкономразвитю никакого подтверждения устранения зафиксированных в результате проверки нарушений, что стало формальным поводом для аннулирования его лицензии.

Еще 2 лицензии - ООО "Сеть агентств "ГОРЯЧИЕ ТУРЫ"" и ЧП "ДИОНИС-ПРАГА-УКРАИНА", были аннулированы в связи с отсутствием по месту производства туроператора.

Также, по результатам проведенных проверок выдано 7 предписаний об устранении туроператорами нарушений лицензионных условий.

Основные нарушения лицензионных условий, выявленных в ходе проверок, касающихся:

  • невыполнение туроператором кадровых требований к руководителю филиала в части отсутствия стажа работы в сфере туризма более 3 лет;
  • несоблюдение организационных требований в части не уведомления органа лицензирования об изменениях данных в документах, прилагаемых к заявлению о получении лицензий (по закрытию филиалов, заключение новых договоров страхования, отсутствие гарантии банка или другого кредитного учреждения);
  • не представление в орган лицензирования статистических отчетов.


Как сообщал УНН, Правительство усилило лицензионные требования к туроператорам .

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