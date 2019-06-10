Трьох туроператорів позбавили ліцензій
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Мінекономрозвитку анулювало 3 ліцензії туроператорів з початку 2019 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу міністерства.
У результаті цих перевірок Міністерство виявило низку порушень ліцензійних умов туроператорської діяльності, через які анулювало 3 ліцензії на право провадження туроператорської діяльності.
Зокрема, одна ліцензія була анульована за невиконання туроператором ПП "ЛАКІ ТУР" розпорядження Мінекономрозвитку про необхідність неухильно усунути порушень ліцензійних умов, які були виявлені 5 квітня 2019 року в результаті позапланової перевірки.
Так, компанія ПП "ЛАКІ ТУР" не надала своїм клієнтам вчасно проїзні документи, що було прописано в договорі про надання туроператорських послуг і що є серйозним порушенням ліцензійних умов туроператора.
Туроператор-порушник не надав у встановлений законом термін Мінекономрозвитку жодного підтвердження усунення зафіксованих у результаті перевірки порушень, що стало формальним приводом для анулювання його ліцензії.
Ще 2 ліцензії - ТОВ "Мережа агенцій "ГАРЯЧІ ТУРИ"" та ПП "ДІОНІС-ПРАГА-УКРАЇНА", були анульовані у зв'язку з відсутністю за місцем провадження туроператора.
Також, за результатами проведених перевірок видано 7 розпоряджень про усунення туроператорами порушень ліцензійних умов.
Основні порушення ліцензійних умов, виявлених під час перевірок, стосуються:
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- невиконання туроператором кадрових вимог до керівника філії в частині відсутності стажу роботи у сфері туризму більше 3 років;
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- недодержання організаційних вимог в частині не повідомлення органу ліцензування про зміни даних у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензій (щодо закриття філій, укладення нових договорів страхування, відсутності гарантії банку або іншої кредитної установи);
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- не подання до органу ліцензування статистичних звітів.
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Як повідомляв УНН, Уряд посилив ліцензійні вимоги до туроператорів.