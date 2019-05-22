Уряд посилив ліцензійні вимоги до туроператорів

За даними прес-служби, уряд ухвалив ініційовані та розроблені Мінекономрозвитку зміни до ліцензійних умов здійснення туроператорської діяльності.

“Туристичний сезон вже розпочався. Уряд має сьогодні завдання захистити українців від дій недобросовісних туристичних операторів, щоб уникнути туристичного колапсу, який виникав у попередні роки. Для цього ми ініціювали низку важливих змін до ліцензійних умов ведення туроператорської діяльності. Цими змінами ми зобов’язуємо туроператорів мати постійне фінансове забезпечення перед туристами, а також працювати максимально відкрито у правовому полі”, - прокоментував рішення перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.

Відповідно до ухвалених урядом змін, для отримання ліцензії туроператор має забезпечувати фінансову гарантію перед туристами. Це може бути гарантія банку або іншої кредитної установи. У разі здійснення виплати відшкодування туристам туроператор повинен відновити суму фінансової гарантії наступного робочого дня.

Крім цього, туроператор, що надає послугу, пов’язану з перевезенням туристів, має за 8 та за 2 години до запланованого відправлення рейсу перевірити інформацію про час його відправлення. У разі затримки рейсу на більш ніж 4 години туроператор мусить розмістити інформацію про це на власному веб-сайті, а також проінформувати електронною поштою орган ліцензування – Мінекономрозвитку.

Туроператори на власному веб-сайті відтепер мають надавати інформацію про турагентів, з якими вони працюють – найменування фізичної чи юридичної особи, строк дії агентського договору, реквізити особи, що надала гарантію банку або іншої кредитної установи, а також інформацію про чинні договори на туристичне обслуговування, укладені безпосередньо туроператором або через турагентів із зазначенням країни тимчасового перебування.

Суб’єкти туроператорської діяльності відтепер зобов’язані забезпечувати усі необхідні умови для доступності маломобільних груп населення до місць їх проживання під час їхнього відпочинку.

При цьому в уряді наголосили, що недотримання будь-якої з цих вимог може тягнути за собою анулювання ліцензії туроператора.

Нагадаємо, наприкінці минулого місяця для уникнення проблем із пересуваннями та умовами проживання українських туристів закордоном, Мінекономрозвитку посилило контроль над вітчизняними турагентствами.