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Правительство усилило лицензионные требования к туроператорам

Правительство усилило лицензионные требования к туроператорам

Киев  •  УНН

 • 11656 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Правительство усилило лицензионные требования к субъектам туристической деятельности с целью защиты украинцев от недобросовестных поставщиков туруслуг и предотвращения туристического коллапса. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

По данным пресс-службы, правительство приняло инициированные и разработанные Минэкономразвития изменения в лицензионные условия осуществления туроператорской деятельности.

"Туристический сезон уже начался. У правительства сегодня есть задача защитить украинцев от действий недобросовестных туристических операторов, чтобы избежать туристического коллапса, который возникал в предыдущие годы. Для этого мы инициировали ряд важных изменений в лицензионные условия ведения туроператорской деятельности. Этими изменениями мы обязываем туроператоров иметь постоянное финансовое обеспечение перед туристами, а также работать максимально открыто в правовом поле", - прокомментировал решение первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

Согласно принятых правительством изменений, для получения лицензии туроператор должен обеспечивать финансовую гарантию перед туристами. Это может быть гарантия банка или другого кредитного учреждения. В случае осуществления выплаты возмещения туристам туроператор должен восстановить сумму финансовой гарантии на следующий рабочий день.

Кроме этого, туроператор, предоставляющий услугу, связанную с перевозкой туристов, должен за 8 и за 2 часа до запланированного отправления рейса проверить информацию о времени его отправления. В случае задержки рейса более чем на 4 часа туроператор должен разместить информацию об этом на своем сайте, а также проинформировать по электронной почте орган лицензирования - Минэкономразвития.

Туроператоры на своем сайте отныне должны предоставлять информацию о турагентах, с которыми они работают - наименование физического или юридического лица, срок действия агентского договора, реквизиты лица, предоставившего гарантию банка или другого кредитного учреждения, а также информацию о действующих договорах на туристическое обслуживание, заключенные непосредственно туроператором или через турагентов с указанием страны временного пребывания.

Субъекты туроператорской деятельности отныне обязаны обеспечивать все необходимые условия для доступности маломобильных групп населения к местам их проживания во время их отдыха.

При этом в правительстве отметили, что несоблюдение любого из этих требований может повлечь за собой аннулирование лицензии туроператора.

Напомним, в конце прошлого месяца во избежание проблем с передвижениями и условиями проживания украинских туристов за рубежом, Минэкономразвития усилило контроль над отечественными турагентствами.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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