Троих человек задержали из-за аварии поезда в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Троих сотрудников Турецкой государственной железной дороги (TCDD) задержали в связи с аварией поезда в Анкаре, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
"Трое подозреваемых задержаны и доставлены в районное отделение полиции Енимахалле", - пишет издание.
Персонал TCDD был задержан на том основании, что в их работе были выявлены недочеты, которые могли стать причиной катастрофы.
Напомним, 9 человек погибли, 47 ранены в результате аварии, когда скоростной пассажирский поезд Анкара-Конья в четверг, 13 декабря, врезался в надземный пешеходный переход на станции Маршандиз в районе Енимахалле.
В результате два вагона сошли с рельсов и перевернулись. В результате удара часть надземного перехода обрушилась на вагоны.