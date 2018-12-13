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Троих человек задержали из-за аварии поезда в Турции

Киев • УНН

 • 14016 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Троих сотрудников Турецкой государственной железной дороги (TCDD) задержали в связи с аварией поезда в Анкаре, передает УНН со ссылкой на Anadolu.

Троих человек задержали из-за аварии поезда в Турции

"Трое подозреваемых задержаны и доставлены в районное отделение полиции Енимахалле", - пишет издание.

Персонал TCDD был задержан на том основании, что в их работе были выявлены недочеты, которые могли стать причиной катастрофы.

Напомним, 9 человек погибли, 47 ранены в результате аварии, когда скоростной пассажирский поезд Анкара-Конья в четверг, 13 декабря, врезался в надземный пешеходный переход на станции Маршандиз в районе Енимахалле.

В результате два вагона сошли с рельсов и перевернулись. В результате удара часть надземного перехода обрушилась на вагоны.

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