Трьох людей затримали через аварію поїзда в Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Трьох посадовців Турецької державної залізниці (TCDD) затримали в зв'язку з аварією поїзда в Анкарі, передає УНН з посиланням на Anadolu.
"Троє підозрюваних затримані і доставлені в районне відділення поліції Єнімахалле", - пише видання.
Персонал TCDD був затриманий на тій підставі, що в їх роботі були виявлені недоліки, які могли стати причиною катастрофи.
Нагадаємо, 9 осіб загинули, 47 поранені в результаті аварії, коли швидкісний пасажирський поїзд Анкара-Конья в четвер, 13 грудня, врізався в надземний пішохідний перехід на станції Маршандіз в районі Єнімахалле.
У результаті два вагони зійшли з рейок і перекинулися. Внаслідок удару частина надземного переходу обрушилася на вагони.