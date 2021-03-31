Трех врачей Национального института рака будут судить из-за смерти пациентки
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Голосеевский районный суд Киева направлено обвинительное заключение в деле по обвинению трех врачей Национального института рака по фактам ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей и подделки медицинской документации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
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"Киевской городской прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению врачей Национального института рака по фактам ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей и подделки медицинской документации", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что в настоящее время обвинительный акт направлен в Голосеевский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.
Также сообщается, что факт совершения указанных преступлений выявлен в ходе проведения негласных следственных (розыскных) действий, проведенных в другом уголовном производстве, что в дальнейшем подтверждено судебно-медицинской экспертизой и следственными действиями.
Что было раньше
Трем врачам Национального института рака Минздрава Украины сообщено о подозрении из-за смерти пациентки.