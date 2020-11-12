Трьом лікарям Національного інституту раку повідомили про підозру через смерть пацієнтки
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Трьом лікарям Національного інституту раку МОЗ України повідомлено про підозру через смерть пацієнтки. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратура.
“У четвер, 12 листопада 2020 року, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру трьом лікарям Національного інституту раку МОЗ України”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що згідно матеріалів слідства, лікар-анестезіолог Національного інституту раку перед початком оперативного втручання, не провівши передопераційну підготовку пацієнтки, ввів в її організм препарати, які є несумісними при одночасному введенні. Вказані дії призвели до різкого погіршення стану здоров’я жінки та у подальшому до настання її смерті.
“Для приховування наслідків неналежного виконання лікарем-анестезіологом професійних обов’язків, двоє інших медпрацівників — лікуючий лікар померлої пацієнтки та лікар-патологоанатом, які проводили розтин її тіла, вступивши у злочинну змову між собою, внесли в медичну документацію недостовірні відомості про причину смерті цієї жінки”, — зазначається в повідомленні.
За результатами розслідування лікарю, який проводив анестезіологічне забезпечення операції, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 140 КК України (Неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого).
“Лікуючому лікарю та лікарю-патологоанатому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 358 КК України (Складання працівником юридичної особи незалежно від форми власності, який не є службовою особою, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, за попередньою змовою групою осіб)”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, львівські прокурори передали до суду справу щодо трьох лікарів, яких обвинувачують у смерті пацієнта.