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Трем врачам Национального института рака сообщили о подозрении из-за смерти пациентки

Трем врачам Национального института рака сообщили о подозрении из-за смерти пациентки

Киев  •  УНН

 • 15497 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Трем врачам Национального института рака Минздрава Украины сообщено о подозрении из-за смерти пациентки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

"В четверг, 12 ноября 2020 года, под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении трем врачам Национального института рака Минздрава Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что согласно материалам следствия, врач-анестезиолог Национального института рака перед началом оперативного вмешательства, не проведя предоперационную подготовку пациентки, ввел в ее организм препараты, которые являются несовместимыми при одновременном введении. Указанные действия привели к резкому ухудшению состояния здоровья женщины и в дальнейшем к ее смерти.

"Для сокрытия последствий ненадлежащего исполнения врачом-анестезиологом профессиональных обязанностей, двое других медработников - лечащий врач умершей пациентки и врач-патологоанатом, которые проводили вскрытие ее тела, вступив в преступный сговор между собой, внесли в медицинскую документацию недостоверные сведения о причине смерти этой женщины", - отмечается в сообщении.

По результатам расследования врачу, который проводил анестезиологическое обеспечение операции, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия для больного).

"Лечащему врачу и врачу-патологоанатому сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 358 УК Украины (составление работником юридического лица независимо от формы собственности, не являющимся должностным лицом, заведомо поддельных официальных документов, удостоверяющих определенные факты, имеющие юридическое значение, по предварительному сговору группой лиц)", - говорится в сообщении.

Напомним, львовские прокуроры передали в суд дело в отношении трех врачей, которых обвиняют в смерти пациента.

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