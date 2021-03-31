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Трьох лікарів Національного інституту раку судитимуть через смерть пацієнтки

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. До Голосіївського районного суду Києва скеровано обвинувальний акт у справі за обвинуваченням трьох лікарів Національного інституту раку за фактами неналежного виконання професійних обов’язків та підроблення медичної документації. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Цитата:

"Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням лікарів Національного інституту раку за фактами неналежного виконання професійних обов’язків та підроблення медичної документації", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що наразі обвинувальний акт скеровано до Голосіївського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Також повідомляється, що факт вчинення вказаних злочинів виявлено в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, проведених в іншому кримінальному провадженні, що в подальшому підтверджено судово-медичною експертизою та слідчими діями.

Що було раніше

Трьом лікарям Національного інституту раку МОЗ України повідомлено про підозру через смерть пацієнтки.

Українські Національні Новини

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