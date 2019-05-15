Трех фигурантов дела о загрязнении трубопровода "Дружба" суд оставил в СИЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Самарский областной суд отказал в удовлетворении жалобы на арест трем фигурантам дела о загрязнении трубопровода "Дружба" - заместителю генерального директора ООО "Нефтеперевалка" Рустаму Хуснутдинову, генеральному директору ООО "Петронефть актив" Владимиру Жоголеву и заместителю директора ООО "Магистраль" Сергею Баландину, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"В удовлетворении жалобы отказать", - сказала судья. По решению суда они останутся под стражей до 29 июня.
Сообщается, что рассмотрение жалобы насчет ареста еще одного фигуранта дела - гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Светланы Балабай - пока не назначено.
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Кроме того, адвокат директора ООО "Нефтеперевалка" Рустама Хуснутдинова сообщила, что он признал свою вину.
"Вину признал, скрываться не намерен. У него есть ребенок-инвалид, в случае ареста семья остается без средств для существования", - сказала она.
Ранее УНН сообщал, что СК РФ выявил группу компаний, которые осуществляли сдачу загрязненной нефти в трубопровод "Дружба", по делу задержали четыре человека.