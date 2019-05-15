Трьох фігурантів справи про забруднення трубопроводу "Дружба" суд залишив в СІЗО
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Самарський обласний суд відмовив у задоволенні скарги на арешт трьом фігурантам справи про забруднення трубопроводу "Дружба" - заступнику генерального директора ТОВ "Нафтоперевалка" Рустаму Хуснутдінову, генеральному директору ТОВ "Петронефть актив" Володимиру Жоголеву і заступнику директора ТОВ "Магістраль" Сергію Баландіну, повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"У задоволенні скарги відмовити", - сказала суддя. За рішенням суду вони залишаться під вартою до 29 червня.
Повідомляється, що розгляд скарги щодо арешту ще одного фігуранта справи - гендиректора ТОВ "Нафтоперевалка" Світлани Балабай - поки не призначено.
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Крім того, адвокат директора ТОВ "Нафтоперевалка" Рустама Хуснутдинова повідомила, що він визнав свою провину.
"Провину визнав, ховатися не має наміру. У нього є дитина-інвалід, у разі арешту сім'я залишається без засобів для існування", - сказала вона.
Раніше УНН повідомляв, що СК РФ виявив групу компаній, які здійснювали здачу забрудненої нафти в трубопровід "Дружба", у справі затримали чотирьох осіб.