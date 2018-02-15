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Трех бойцов "Донбасса" задержали по подозрению в убийстве семьи в Донецкой области

Трех бойцов "Донбасса" задержали по подозрению в убийстве семьи в Донецкой области

Киев  •  УНН

 • 11746 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Полиция сегодня задержала трех членов преступной группы, которые в декабре прошлого года в городе Великая Новоселка (Донецкая область) ради денег пытали и убили семью предпринимателей - отца, мать и их 23-летнего сына, передает УНН со ссылкой на сайт Национальной полиции.

"Двое непосредственных исполнителей обнаружены в Донецкой области, еще один подозреваемый - в Киеве. У злоумышленников изъят арсенал нелегального оружия и боеприпасов", - сообщают в полиции со ссылкой на первого заместителя председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина.

По его словам, следственно-оперативная группа полиции на месте происшествия обнаружила тела погибшей семьи, а также нарушенную обстановку в доме. С осмотра места происшествия сразу можно было сказать, что перед убийством над потерпевшими длительное время издевались, руки у погибших были связаны.

Полицейские отработали все версии совершения тройного убийства. Однако основной версией рассматривался убийство с целью завладения имуществом и ценностями погибших, что накануне они получили значительную сумму денег за реализованные зерновые культуры, отметил Аброськин.

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Он также рассказал, что во время первоочередных следственно-оперативных мероприятий были опрошены более 3 тысяч граждан. Также правоохранители установили водителей, которые транзитом проезжали через Великую Новоселку.

В сообщении отмечается, что сегодня в результате спецоперации совместно со спецподразделением КОРД одновременно в Донецкой области и в Киеве задержаны три человека. Их обоснованно подозревают в причастности к особо тяжкому  преступлению.

"Могу в настоящее время сказать, что задержанные участвовали в АТО, некоторые из них проходили службу в батальоне "Донбасс", а последнее время все вместе входили во внутренный корпус батальона "Донбасс", - отметил первый заместитель главы Нацполиции.

Во время обысков у исполнителей, которых полицейские задержали в Мариуполе и Великой Новоселке, изъяты вещественные доказательства, а также арсенал нелегального оружия: ружье, противотанковый гранатомет, 14 гранат и патроны, информируют в полиции.

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По факту возбуждено уголовное производство по п.1, п.6 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч.4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Граждане задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 6 декабря 2017 года в своем доме в пгт Великая Новоселка Донецкой области были обнаружены тела 56-летнего мужчины, его 46-летней жены и их 23-летнего сына с признаками насильственной смерти и следами пыток. С дома были похищены деньги.

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