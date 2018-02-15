Трьох бійців "Донбасу" затримали за підозрою у вбивстві родини на Донеччині

"Двоє безпосередніх виконавців виявлені на Донеччині, ще один підозрюваний – у Києві. У зловмисників вилучено арсенал нелегальної зброї та боєприпасів", - повідомляють в поліції з посиланням на першого заступника Голови Національної поліції України В’ячеслава Аброськіна.

За його словами, слідчо-оперативна група поліції на місці події виявила тіла загиблої родини, а також порушену обстановку в будинку. З огляду місця події відразу можна було сказати що перед убивством над потерпілими тривалий час знущались, руки у загиблих були зв’язані.

Поліцейські відпрацювали всі версії вчинення потрійного вбивства. Проте основною версією розглядалося вбивство з метою заволодіння майном і цінностями загиблих, оскільки напередодні вони отримали значну суму грошей за реалізовані зернові культури, зазначив Аброськін.

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Він також розповів, що під час першочергових слідчо-оперативних заходів були опитані більше 3 тисяч громадян. Також правоохоронці встановили водіїв, які транзитом проїжджали через Велику Новосілку.

У повідомленні зазначається, що сьогодні в результаті спецоперації спільно зі спецпідрозділом КОРД одночасно в Донецькій області та у Києві затримано трьох осіб. Їх обґрунтовано підозрюють у причетності до особливо тяжкого злочину.

"Можу на теперішній час сказати, що затримані брали участь в АТО, деякі з них проходили службу в батальйоні "Донбас", а останній час всі разом входили до внутрішнього корпусу батальйону "Донбас", – зазначив перший заступник глави Нацполіції.

Під час обшуків у виконавців, яких поліцейські затримали у Маріуполі та Великій Новосілці, вилучено речові докази, а також арсенал нелегальної зброї: рушницю, протитанковий гранатомет, 14 гранат та набої, інформують в поліції.

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За фактом відкрито кримінальне провадження за п.1, п.6 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч.4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Громадяни затримані в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 6 грудня 2017 року у своєму будинку в смт Велика Новосілка на Донеччині були виявлені тіла 56-річного чоловіка, його 46-річної дружини та їх 23-річного сина з ознаками насильницької смерті та слідами катувань. З оселі було викрадено гроші.