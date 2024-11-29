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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трое старшеклассников в Калифорнии погибли в результате аварии Tesla, один травмировался

Трое старшеклассников в Калифорнии погибли в результате аварии Tesla, один травмировался

Киев  •  УНН

 • 2519 просмотра

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В Пьемонте Tesla врезалась в цементную стену и загорелась, трое старшеклассников погибли, один получил ожоги. Об аварии сообщил IPhone из автомобиля, полиция расследует скорость как возможную причину инцидента.

В Каліфорні сталася аварія, внаслідок якої розбилася та згоріла Тесла. В авто перебыли старшеклассники, а троє з яких загинули один травмувшись, пише УНН з посиланням на Independent.

детали

Авария произошла около 3 часов ночи в одном из жилых районов Пьемонта, примерно в 12 милях от Сан-Франциско. Через несколько минут после того, как автомобиль загорелся, водитель второго автомобиля подъехал к месту происшествия и вытащил одного из подростков из автомобиля.

Пожарные пытались потушить огонь по прибытии на место происшествия, но это было бесполезно. Пострадавшего доставили в ближайшую больницу, где ему ввели седативные средства, и он, по словам медиков, восстанавливается после полученных ожогов. 

Подростки, пострадавшие от аварии, окончили Пьемонтскую среднюю школу в 2023 году и были второкурсниками колледжа. учительница средней школы, в которой учились пострадавшие, Сэнди Мартин описала жертв как "умных" и "хороших детей", которые поддерживали своих друзей.

Причину аварии пока не выяснили, однако, по словам полиции, грузовик выскочил на бордюр, врезался в цементную стену, а затем вогнался между стеной и деревом. Также, в полиции сказали, что фактором инцидента, вероятно, была скорость. Полиция будет выяснять, были ли пострадавшие в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Нет никаких признаков неисправности автомобиля.

Благодаря быстрому реагированию на погашение пожара мы не думаем, что основная литиевая батарея автомобиля сгорела. Но это будет определено в рамках расследования

- сказал руководитель городской пожарной службы Дэвид Бренниган.

Об аварии правоохранителей известил IPhone, как был внутри автомобиля. 

Напомним 

На Кубе произошла авария на главной электростанции ,что привело к отключению электричества по всей стране. Власти работают над восстановлением, но сроки неизвестны, населению рекомендовано экономить электроэнергию.

Алина Волянская

Алина Волянская

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