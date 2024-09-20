Трое погибших, восемь раненых, повреждены учебные заведения - последствия вражеских обстрелов Донетчины

российские войска за прошедшие сутки, 19 сентября, обстреляли 17 населенных пунктов Донецкой области, в результате чего погибли трое местных жителей, еще восемь - травмировались. Кроме того, в ночь на 20 сентября армия рф ударила по 4 населенным пунктам области, повреждены учебные заведения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

За сутки полицейские задокументировали 2 816 вражеских обстрелов по линии фронта и жилому сектору.

Под огнем находились 17 населенных пунктов. Повреждены 58 гражданских объектов - 43 жилых дома, больница, учебное заведение, магазин, предприятия, критическая инфраструктура.

В Часовом Яру в результате дронового и артиллерийского ударов погибли двое гражданских лиц, поврежден частный дом.

Константиновку оккупанты накрыли из РСЗО "Град" и артиллерии - убили человека, повредили многоквартирный и 15 частных домов, электросети и газопроводы.

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По Курахово враг ударил тремя авиабомбами КАБ с модулем УМПК и артиллерией - травмирован мирный житель, разрушениям подверглись многоквартирный и 6 частных домов, объект критической инфраструктуры.

Зорю войска рф обстреляли из РСЗО "Смерч" - ранили человека, повредили три частных дома.

Двое раненых - в Кураховцеи, двое - в Ровно, один - в Заречном и один - в Серебрянке, которую враг атаковал дроном.

На Северск россияне сбросили три КАБа и попали по городу из "Градов" - повреждены больница и учебное заведение.

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В Лимане ударом из "Смерчей" повреждены четыре многоквартирных дома. В Покровске пострадали два предприятия, в Новоукраинке - 9 домохозяйств.