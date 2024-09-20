Трое погибших, восемь раненых, повреждены учебные заведения - последствия вражеских обстрелов Донетчины
Киев • УНН
Российские войска обстреляли 17 населенных пунктов Донецкой области. Погибло трое местных жителей, восемь ранены. Повреждены 58 гражданских объектов, включая жилые дома и учебные заведения.
российские войска за прошедшие сутки, 19 сентября, обстреляли 17 населенных пунктов Донецкой области, в результате чего погибли трое местных жителей, еще восемь - травмировались. Кроме того, в ночь на 20 сентября армия рф ударила по 4 населенным пунктам области, повреждены учебные заведения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.
Детали
За сутки полицейские задокументировали 2 816 вражеских обстрелов по линии фронта и жилому сектору.
Под огнем находились 17 населенных пунктов. Повреждены 58 гражданских объектов - 43 жилых дома, больница, учебное заведение, магазин, предприятия, критическая инфраструктура.
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