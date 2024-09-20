Троє загиблих, восьмеро поранених, пошкоджені заклади освіти - наслідки ворожих обстрілів Донеччини
Київ • УНН
Російські війська обстріляли 17 населених пунктів Донецької області. Загинуло троє місцевих жителів, восьмеро поранено. Пошкоджено 58 цивільних об'єктів, включаючи житлові будинки та заклади освіти.
російські війська минулої доби, 19 вересня, обстріляли 17 населених пунктів Донецької області, внаслідок чого загинуло троє місцевих жителів, ще восьмеро - травмувались. Крім того, у ніч на 20 вересня армія рф вдарила по 4 населених пунктах області, пошкоджені заклади освіти. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.
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За добу поліцейські задокументували 2 816 ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору.
Під вогнем перебували 17 населених пунктів. Пошкоджено 58 цивільних об’єктів - 43 житлових будинки, лікарню, заклад освіти, магазин, підприємства, критичну інфраструктуру.
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