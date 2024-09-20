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Троє загиблих, восьмеро поранених, пошкоджені заклади освіти - наслідки ворожих обстрілів Донеччини

Київ • УНН

 • 17972 перегляди

Російські війська обстріляли 17 населених пунктів Донецької області. Загинуло троє місцевих жителів, восьмеро поранено. Пошкоджено 58 цивільних об'єктів, включаючи житлові будинки та заклади освіти.

російські війська минулої доби, 19 вересня, обстріляли 17 населених пунктів Донецької області, внаслідок чого загинуло троє місцевих жителів, ще восьмеро - травмувались. Крім того, у ніч на 20 вересня армія рф вдарила по 4 населених пунктах області, пошкоджені заклади освіти. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.

Деталі 

За добу поліцейські задокументували 2 816 ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору.

Під вогнем перебували 17 населених пунктів. Пошкоджено 58 цивільних об’єктів - 43 житлових будинки, лікарню, заклад освіти, магазин, підприємства, критичну інфраструктуру.

У Часовому Яру внаслідок дронового та артилерійського ударів загинули двоє цивільних осіб, пошкоджено приватну оселю.

Костянтинівку окупанти накрили з РСЗВ "Град" і артилерії – вбили людину, пошкодили багатоквартирний і 15 приватних будинків, електромережі та газопроводи.

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По Кураховому ворог вдарив трьома авіабомбами КАБ з модулем УМПК та артилерією – травмовано мирного жителя, руйнувань зазнали багатоквартирний і 6 приватних будинків, об’єкт критичної інфраструктури.

Зорю війська рф обстріляли з РСЗВ "Смерч" - поранили людину, пошкодили три приватних будинки.

Двоє поранених – у Курахівці, двоє – у Рівному, один - в Зарічному та один – у Серебрянці, яку ворог атакував дроном.

На Сіверськ росіяни скинули три КАБи та поцілили по місту з "Градів" – пошкоджено лікарню та заклад освіти.

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У Лимані ударом зі "Смерчів" пошкоджено чотири багатоквартирних будинки. У Покровську постраждали два підприємства, в Новоукраїнці – 9 домогосподарств.

Крім того, сьогодні вночі росія відкрила вогонь по 4-х населених пунктах. У Білицькому  пошкоджено два заклади освіти, у Добропіллі – інфраструктурний об’єкт. У Краматорську руйнувань зазнали 4 багатоквартирних будинки, заклад освіти та адмінбудівля, у Слов’янську – обійшлося без пошкоджень

- розповіли у поліції регіону. 
Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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