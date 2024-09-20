Троє загиблих, восьмеро поранених, пошкоджені заклади освіти - наслідки ворожих обстрілів Донеччини

російські війська минулої доби, 19 вересня, обстріляли 17 населених пунктів Донецької області, внаслідок чого загинуло троє місцевих жителів, ще восьмеро - травмувались. Крім того, у ніч на 20 вересня армія рф вдарила по 4 населених пунктах області, пошкоджені заклади освіти. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.

Деталі

За добу поліцейські задокументували 2 816 ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору.

Під вогнем перебували 17 населених пунктів. Пошкоджено 58 цивільних об’єктів - 43 житлових будинки, лікарню, заклад освіти, магазин, підприємства, критичну інфраструктуру.

У Часовому Яру внаслідок дронового та артилерійського ударів загинули двоє цивільних осіб, пошкоджено приватну оселю.

Костянтинівку окупанти накрили з РСЗВ "Град" і артилерії – вбили людину, пошкодили багатоквартирний і 15 приватних будинків, електромережі та газопроводи.

Окупанти за добу понад 130 разів відкривали вогонь на Луганщині - ОВА

По Кураховому ворог вдарив трьома авіабомбами КАБ з модулем УМПК та артилерією – травмовано мирного жителя, руйнувань зазнали багатоквартирний і 6 приватних будинків, об’єкт критичної інфраструктури.

Зорю війська рф обстріляли з РСЗВ "Смерч" - поранили людину, пошкодили три приватних будинки.

Двоє поранених – у Курахівці, двоє – у Рівному, один - в Зарічному та один – у Серебрянці, яку ворог атакував дроном.

На Сіверськ росіяни скинули три КАБи та поцілили по місту з "Градів" – пошкоджено лікарню та заклад освіти.

Над Україною збили 61 "шахед" та ракету Х-59 під час нічної атаки рф

У Лимані ударом зі "Смерчів" пошкоджено чотири багатоквартирних будинки. У Покровську постраждали два підприємства, в Новоукраїнці – 9 домогосподарств.